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La Fiscalía brasileña se manifiesta a favor de conceder prisión domiciliaria a Bolsonaro

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São Paulo, 23 mar (EFE).- La Fiscalía brasileña se manifestó este lunes, por primera vez, a favor de conceder la prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo y ahora está hospitalizado por una neumonía grave.

La posición del fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, responde a una petición del juez Alexandre de Moraes, quien tendrá que decidir en los próximos días si concede el régimen domiciliario al líder ultraderechista.

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