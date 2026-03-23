La Cachemira india colecta donaciones de oro y joyas para ayudar a Irán

Srinagar (India), 23 mar (EFE).- Centenares de familias de la Cachemira administrada por la India, muchas de ellas con recursos limitados, se han organizado en los últimos días en una campaña de donación masiva de oro y dinero para ayudar a los civiles afectados en Irán.

La iniciativa se organiza principalmente en las mezquitas, donde los voluntarios recogen aportaciones de niños, ancianos o viudas de forma directa para transportar directamente a Irán, confirmaron a EFE fuentes locales.

"La campaña no ha requerido coordinación central, sino que se ha difundido orgánicamente de boca en boca, a través de redes religiosas y sociales. Tanto mujeres mayores como familias trabajadoras y niños han contribuido", declaró a EFE un clérigo chiíta que pidió no revelar su identidad.

La colecta abarca todo tipo de activos familiares, desde joyas de dotes matrimoniales y ahorros familiares conservados durante décadas hasta cabezas de ganado, para enviarlos como ayuda humanitaria urgente.

Internet se ha hecho eco de la noticia y las imágenes de los puntos de recogida, donde muchos voluntarios han exhibido retratos del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, y otras figuras militantes iraníes, que han recorrido las redes sociales de manera viral, generando respuestas dentro del país, en la diáspora y en todo Oriente Medio.

"Con el corazón rebosante de gratitud, agradecemos sinceramente al bondadoso pueblo de Cachemira por su apoyo humanitario y su profunda solidaridad con el pueblo de Irán. Jamás olvidaremos esta bondad. Gracias, India", escribió en la red social X la Embajada de Irán en la India.

En una de sus publicaciones, la delegación de Teherán destacó la historia de una mujer que donó el oro que guardaba como recuerdo de su esposo, fallecido hace 28 años.

El Gobierno de la India ha mantenido una posición de neutralidad oficial ante el conflicto desde el inicio de las hostilidades en Irán, limitando sus declaraciones a pedir estabilidad regional y diálogo diplomático.

Cachemira, una región del norte de la India en disputa con Pakistán, cuenta con una importante población musulmana chií que mantiene vínculos culturales y espirituales con Irán.

La relación entre el Gobierno central de Nueva Delhi, de corte nacionalista hindú, y la mayoría musulmana de la región ha sido históricamente tensa, especialmente tras la revocación de su estatus autonómico en 2019. EFE

(foto) (vídeo)