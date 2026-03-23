La alta afluencia sorprende y será determinante en referéndum sobre la Justicia en Italia

Roma, 23 mar (EFE).- Los colegios electorales de Italia abrieron este lunes para el referéndum sobre la reforma constitucional de la magistratura, el gran proyecto del Gobierno de Giorgia Meloni, y la primera sorpresa ha sido una inesperada alta afluencia que puede ser determinante.

El domingo fue la primera de las dos jornadas de votación y, hacia las 23:00, el 46,07 % de los votantes, aproximadamente 21 millones de personas, habían emitido su voto, sorprendiendo a los analistas y expertos de encuestas, que no esperaban una participación tan alta.

En el referéndum de 2020 sobre la reducción del número de parlamentarios a esa misma hora había votado el 39,37 %.

El plebiscito -para el que este lunes se abrieron las urnas a las 7.00 horas y cerrarán a las 15.00 horas- no prevé un 'quorum' mínimo para su validez, sino que la ley será ratificada con un solo 'sí' de ventaja, una mayoría simple.

La participación electoral es un factor determinante, pues las encuestas recientes indicaban que una baja participación habría favorecido la victoria del "no", mientras que una alta participación habría impulsado al "sí".

La tendencia sugiere que la participación no solo estará muy por encima del 50%, sino que incluso podría acercarse al 60%. Números muy altos si se tiene en cuenta que en las elecciones europeas de 2024, solo votó el 49,7% de los italianos, mientras que en las elecciones generales de 2022, el umbral fue del 63,91%.

La región con más votantes es Emilia-Romaña (53,70%), donde históricamente gana la izquierda, y la de menor participación es Sicilia (34,94%).

Esta reforma es el gran proyecto de la legislatura para la primera ministra Giorgia Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos ha necesitado ser avalada en esta consulta popular.

La nueva ley separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados' y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Por otro lado divide en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establece el sorteo como método de elección de sus miembros, además de crear una nueva Alta Corte disciplinar para la judicatura.

La reforma ha suscitado el rechazo frontal de las principales formaciones opositoras, como el Partido Demócrata (PD) o el Movimiento 5 Estrellas, así como de sindicatos o de la Asociación Nacional de Magistrados, que reúne al 96 % de los jueces y fiscales.

La mandataria ultraderechista ya ha adelantado que seguirá en el poder hasta agotar la legislatura en 2027 aunque pierda en esta consulta, pero un varapalo en este referéndum podría poner a prueba la estabilidad de la coalición, así como dificultar nuevos proyectos.

Mientras que los líderes de los partidos votaron este domingo, este lunes se espera que lo haga Giorgia Meloni. EFE

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