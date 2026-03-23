Agencias

Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán"

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Redacción internacional, 23 mar (EFE).- El Ejército israelí reportó este lunes que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques "con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del estado de Israel", a través de su cuenta oficial de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso".

Por su parte, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) publicó en X que tras los ataques "sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes" y que "no se reportaron víctimas".

Sin embargo, paramédicos de MDA dieron asistencia "a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad", señaló la publicación. EFE

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