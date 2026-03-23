Incendian cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía en Londres

Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- Cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía fueron incendiadas en la madrugada de este lunes en Londres en un caso que se investiga como un presunto crimen de odio, informó la Policía Metropolitana de Londres.

Según un comunicado, "aproximadamente a la 1:45 de la madrugada del lunes 23 de marzo, la Policía fue alertada por los bomberos de Londres sobre un incendio en Golders Green".

Las autoridades no han reportado heridos e indicaron que los incendios se extinguieron. También evacuaron viviendas cercanas por precaución y cerraron algunas calles alrededor del incidente.

Las ambulancias pertenecen a Hatzola, una organización de servicios médicos de emergencia ligada a la comunidad judía formada principalmente por voluntarios.

El 2 de octubre de 2025 ocurrió el último incidente antisemita en Reino Unido, cuando un individuo embistió a varias personas a las afueras de una sinagoga en Mánchester y posteriormente agredió con arma blanca a otros fieles durante la celebración de Yom Kippur. EFE

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