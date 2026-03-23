Griezmann: la final de Copa, la Champions… y el Orlando City

Madrid, 23 mar (EFE).- La hoja de ruta del delantero Antoine Griezmann, leyenda del Atlético de Madrid, ya está trazada: hasta la conclusión de esta temporada en el club rojiblanco, con la final de la Copa del Rey y la Liga de Campeones en el foco, y después, a partir de la próxima campaña, al Orlando City, con el que debe cerrar en las próximas horas su fichaje en su viaje a Estados Unidos para incorporarse tras este curso.

Después del derbi contra el Real Madrid, con la derrota por 3-2 en el Santiago Bernabéu, entre el parón de las próximas dos semanas por los compromisos de las selecciones nacionales, con la plantilla con dos días libres, este lunes y martes, el atacante ha recibido la autorización del club para viajar a Estados Unidos para ultimar su contratación por el Orlando City, que será efectiva a partir del próximo verano.

Aunque la entidad norteamericana intentó convencerlo hace semanas para que su llegada al club fuera de forma inmediata este marzo, la decisión de Griezmann, con libertad para elegir su futuro por parte del Atlético de Madrid, ha sido quedarse en el club rojiblanco hasta el final de la temporada, con la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril contra la Real Sociedad en Sevilla y la Liga de Campeones, ya dentro de los cuartos de final contra el Barcelona, como torneos primordiales.

Porque el máximo goleador de la historia del Atlético, recién cumplidos los 35 años, terminará la temporada en el club de su vida, en el que ya suma 488 partidos, con 211 tantos, y en el que sigue vigente, como demuestra su actual momento, como una pieza esencial en el esquema de Simeone, dentro del once tipo que maneja el técnico en la actualidad, como reafirmó en el derbi.

Disputados 43 partidos ya en este curso, 18 de ellos de inicio, con trece goles y cuatro asistencias, Griezmann ha jugado de titular los partidos más transcendentales de las últimas semanas: los dos duelos de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona y los dos choques también de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Tottenham, además de la ida en la ronda anterior frente al Brujas o el derbi del domingo.

Ha jugado desde el principio ocho de los últimos 14 partidos oficiales, cuyas suplencias han coincidido en su mayoría con las rotaciones que concedió el técnico a los titulares más habituales, incluido él, para llegar lo más frescos posibles a los citados partidos definitivos de la Copa del Rey con el Barcelona y del máximo torneo europeo con el Tottenham, tanto en casa como fuera.

Griezmann es una leyenda del Atlético. Su máximo goleador de la historia y uno de sus futbolistas más importantes en los últimos tiempos y de sus 122 años de existencia, tras jugar diez años en el equipo rojiblanco, todos a las órdenes de Diego Simeone, desde su fichaje de la Real Sociedad en el verano de 2014 por 30 millones de euros.

Su resultado y su impacto han sido incontestables, tanto en su primera etapa, entre 2014 y 2019, cuando se proclamó campeón de la Supercopa de España 2014, la Liga Europa de 2017-18 y la Supercopa de Europa de 2018, aparte de jugar la final de la Liga de Campeones en 2016, como a su vuelta al club, tras dos años en el Barcelona, de los que regresó en 2021 para rebasar el récord goleador marcado por Luis Aragonés.

Cuando termine la temporada, el plan de Griezmann es aterrizar en el Orlando City, en el deporte de Estados Unidos, del que el atacante siempre ha sido un admirador, para continuar su carrera.

Ahí lo espera un equipo que ocupa actualmente la antepenúltima posición de la clasificación de la Conferencia Este de la Major League Soccer estadounidense, con un triunfo en cinco jornadas, y que destituyó a su entrenador, Óscar Pareja, la pasada semana.

En su plantilla, hay tres internacionales absolutos en la actualidad (el croata Marco Pasalic, el canadiense Maxime Crepeau y el paraguayo Braian Ojeda), además de otros cinco en categorías inferiores: Gustavo Caraballo, con la sub-20 venezolana, Luis Octavio, con la sub-20 brasileña, Tahir Reid Brown, con la sub-20 estadounidense, y Colin Guske y Justin Ellis, con la sub-19 de Estados Unidos.

El Orlando City, fundado en 2010, juega sus partidos en el estadio Inter&Co, con capacidad para 25.000 espectadores.

Iñaki Dufour