Gobierno de EEUU y Nueva York lamentan la muerte de 2 pilotos en el accidente de LaGuardia

Nueva York, 23 mar (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, encabezaron este lunes las muestras de pesar y la coordinación de emergencia tras la colisión ocurrida anoche en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia (Queens), que se ha cobrado la vida de dos pilotos y ha dejado decenas de heridos.

El incidente se produjo a las 23:45 hora local del domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en la pista 4.

La gobernadora Kathy Hochul calificó el suceso de "noticia desgarradora" y confirmó el fallecimiento de los dos tripulantes técnicos de la aeronave.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados", señaló en sus redes la mandataria, quien precisó que el aeródromo permanecerá cerrado, al menos, hasta las 14:00 hora local.

Por su parte, el alcalde Mamdani informó en X de que la ciudad mantiene un contacto estrecho con los socios federales y estatales para gestionar la crisis.

Desde Washington, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, anunció en un post de X el despliegue de un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar las pesquisas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que lidera la investigación.

Según el balance ofrecido por el Departamento de Transporte, además de los dos pilotos fallecidos, más de una decena de pasajeros resultaron heridos y al menos dos bomberos de la Autoridad Portuaria presentan lesiones de gravedad.

La aerolínea Air Canada ha habilitado una línea de atención telefónica para los familiares de los pasajeros afectados (1-800-961-7099), mientras que las autoridades instan a los viajeros a no desplazarse al aeropuerto y verificar el estado de sus vuelos con las compañías aéreas. EFE