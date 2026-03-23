Agencias

El portero del Celta Radu, lesionado en el gemelo, no jugará la repesca con Rumanía

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Vigo (España), 23 mar (EFE).- El portero del Celta Ionut Radu no se unirá a la concentración de la selección rumana después de sufrir una lesión en el gemelo de la pierna derecha durante el partido de la Lliga española contra el Deportivo Alavés.

El seleccionador rumano, Mircea Lucescu, ha citado al portero Laurentiu Popescu (Universidad de Craiova) para suplir la baja del guardameta celeste, quien este lunes será sometido a pruebas de imagen para conocer el tiempo que deberá permanecer de baja.

El próximo jueves, Rumania disputará la semifinal contra Turquía del playoff de repesca para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de victoria, la selección rumana se medirá al vencedor del Eslovaquia-Kosovo, el martes 31. EFE

dmg/og

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