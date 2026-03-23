El FAS sigue imparable en la Liga de El Salvador

San Salvador, 22 mar (EFE).- Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) domina invicto y en solitario el Torneo Clausura Salvadoreño al cabo de la decimocuarta jornada.

FAS derrotó por 3-1 a Fuerte San Francisco y llegó a 36 puntos, 7 más que Luis Ángel Firpo, el segundo clasificado y actual campeón.

Fuerte San Francisco quedó estacionado en el décimo puesto con 9 enteros.

FAS tiene la delantera más productiva con 32 goles y la defensa menos vencida, con 9.

Luis Ángel Firpo derrotó por 2-1 al Alianza.

Los Pamperos suman 29 enteros y a los Paquidermos ocupan el tercer puesto con 25 unidades.

Municipal Limeño marcha en el cuarto con 24 puntos tras perder por 0-1 ante el Isidro Metapán, sexto con 21.

Cacahuatique, octavo con 17 puntos, goleó por 5-0 a Inter, quinto con 24 unidades y que venía dando la sorpresa en el torneo por su rendimiento.

Platense, noveno con 12 enteros, perdió por 1-3 ante Zacatecoluca, undécimo con 6 unidades y principal candidato al descenso.

Águila y Hércules aplazaron su partido para la próxima semana.

La clasificación de goleadores es liderada por el salvadoreño Emerson Mauricio con 11. Le sigue el colombiano Carlos Bogotá con 9.

Tras 22 fechas de etapa regular, el torneo derivará en una fase de cuartos de final. EFE