El argentino Guido Rodríguez, el nuevo guía del Valencia

Valencia, 23 mar (EFE).- El centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez se ha convertido en el guía del Valencia en la segunda vuelta de LaLiga y, bajo su dirección en el centro del campo, el equipo ha mostrado una versión mejorada que en la primera parte de la temporada en la que no formaba parte de la plantilla.

A sus 31 años, el campeón del mundo llegó al Valencia en el mercado invernal para reforzar el centro del campo con un contrato hasta el final de temporada tras su paso por el West Ham y, dos meses después, se ha asentado como titular para Carlos Corberán.

“Los fichajes han aportado algo especial. Guido tiene mucha experiencia, poso, y un nivel que le ha permitido hacer la carrera que ha hecho. Tenía muchas ganas de venir a ayudar al Valencia”, valoró el técnico tras el Sevilla-Valencia, aunque no quiso hablar de una renovación: “Las apuestas son del club. Yo siempre doy mi valoración, pero no soy encargado de hacer fichajes”.

Desde su llegada, Guido ha sido titular en cinco de los siete partidos disputados en Liga. Solo fue suplente en los dos primeros encuentros y en el resto ha jugado los 90 minutos menos en su primera titularidad, que jugó 88.

Contra el Sevilla completó uno de sus mejores partidos y sus datos muestran su importancia en el equipo. Según los portales especializados en estadísticas, Guido fue el jugador del partido con 35/45 pases precisos completados, nueve despejes y diez recuperaciones.

Además, ganó todos sus duelos en el suelo (6) y aéreos (2), hizo doce contribuciones defensivas, hizo dos tiros y bloqueó otros dos.

“En lo personal estoy muy contento, quería jugar, venir a disfrutar y lo estoy haciendo, disfrutando con todos mis compañeros, del club, de la ciudad, de todo… Estoy muy contento”, dijo en declaraciones al club.

El Valencia se ha marchado al parón de selecciones en la décimo segunda posición con 35 puntos, alejado en siete puntos del descenso, a seis puntos de la sexta plaza que ocupa el Celta de Vigo, su siguiente rival, y a tres puntos de la séptima plaza que podría dar acceso a Europa.

En pleno debate popular por cuál debería ser el objetivo del Valencia hasta el final de temporada, el argentino lo tiene claro: mirar hacia arriba. Ya lo dijo en su presentación y lo recordó tras la victoria ante el Sevilla en los micrófonos de Movistar.

“Cuando me preguntaron cuando llegué al club, dije que creía que en el momento que yo había llegado estábamos casi igual de mirar para abajo, mirar para arriba, creo que lo más importante es mirar para arriba”, afirmó.

“Me parece que lo estamos demostrando. Hay momentos que hacemos mejor, hay momentos que lo hacemos por ahí sufriendo más, pero creo que hay siempre que mirar para arriba, ir partido partido”, finalizó. EFE

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