Drones ucranianos alcanzan un tanque de combustible ruso en el golfo de Finlandia

Moscú, 23 mar (EFE).- Un tanque de combustible se incendió en el puerto ruso de Primorsk, entre las ciudades de Helsinki y San Petersburgo, debido a un ataque masivo de drones ucranianos contra Rusia durante la pasada noche.

"Un tanque de combustible en el puerto de Primorsk quedó dañado, lo que provocó un incendio", informó el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko en su canal de Max, citado por TASS.

Drozdenko aclaró que los servicios de emergencias estaban trabajando para extinguir el incendio y que los sistemas de defensa antiaérea seguían alerta a pesar de haber derribado durante la noche 35 drones sobre la región norteña.

Además, el gobernador informó que otro dron cayó sobre un tendido eléctrico en la aldea de Yermílovo, en el distrito de Víborg.

Según Drozdenko, en las últimas 24 horas fueron derribados 60 drones.

El Ministerio de Defensa comunicó por su parte que las defensas antiaéreas habían derribado 249 drones de ala fija ucranianos durante la madrugada en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vladímir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Pskov, Smolensk, Tver, Tula y la región de Moscú.

Sin embargo, las autoridades rusas no detallaron cuántos drones fueron abatidos en cada región como lo ha hecho habitualmente hasta ahora.

También interceptaron drones sobrevolando el mar de Azov, añadieron.

En Tver fue dañado un edificio residencial, informaron las autoridades regionales.EFE