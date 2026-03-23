Dardevil, Schiaparelli y Marc Jacobs, protagonistas de las citas culturales esta semana

Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- Moda, arte, cine y superhéroes. Las citas culturales de la semana del 23 al 29 de marzo están cargadas de novedades como la exposición sobre el legado de la diseñadora Elsa Schiaparelli en Londres, la nueva temporada de la serie ‘Daredevil’, una película de Sofia Coppola sobre Marc Jacobs o la feria Art Basel en Hong Kong.

“Para mí, la moda no es una profesión, sino un arte”, solía decir Elsa Schiaparelli. La creadora protagoniza su primera gran retrospectiva en el Reino Unido en el Victoria and Albert Museum de Londres. La muestra recorre desde la década de 1920 hasta la actualidad, con más de 200 piezas entre prendas, joyas, obras de arte, perfumes y material de archivo que muestran su legado.

Schiaparelli, con una imaginación radical cercana al surrealismo, fue capaz de borrar las fronteras entre moda y arte. La exposición traza la evolución de la casa desde sus orígenes hasta su etapa actual bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry. Podrá verse del 28 de marzo al 1 de noviembre de 2026.

‘Daredevil: Born Again’ llega a Disney+ el 25 de marzo con ocho nuevos episodios cargados de tensión, supervivencia, resistencia y redención. El superhéroe vuelve a luchar entre las sombras ante el alcalde Wilson Fisk, que mantiene Nueva York bajo su control mientras persigue al justiciero de Hell’s Kitchen.

La serie, creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, está protagonizada por Charlie Cox como el vigilante Daredevil (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk. Regresan a la serie Deborah Ann Woll, Ayelet Zurer, Wilson Bethel y Margarita Levieva. Esta temporada marca también el esperado regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones, uno de los superhéroes favorita de los fans.

Del 27 al 29 de marzo, Hong Kong se convierte en el capital mundial del arte contemporáneo con Art Basel Hong Kong, la cita de la prestigiosa feria de arte contemporáneo en Asia. En total, se espera la presencia de cerca de 240 galerías de 41 países del mundo, de los que la mitad son de la región Asia-Pacífico.

Entre las novedades de esta edición destaca la evolución del sector Encounters, dedicado a esculturas e instalaciones de gran formato, que inicia una nueva etapa bajo la dirección de un equipo internacional liderado por la comisaria japonesa Mami Kataoka.

La película ‘Marc by Sofia’ ofrece un retrato íntimo y poco convencional del diseñador estadounidense Marc Jacobs, abordado desde la mirada de la cineasta Sofia Coppola. El filme, que se estrenará el 27 de marzo en Estados Unidos, explora el universo creativo del diseñador, figura clave de la moda de los noventa.

Con el estilo sobrio y cercano de Coppola, la obra propone una aproximación personal al creador. El proyecto, presentado en el Festival de Venecia, está distribuido por la compañía independiente A24. EFE

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