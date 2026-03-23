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Claro cierra un acuerdo para adquirir la mayoría accionarial de la brasileña Desktop

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São Paulo, 22 mar (EFE).- La empresa de telecomunicaciones Claro, propiedad del grupo mexicano América Móvil, anunció este domingo el cierre de un acuerdo para comprar una mayoría accionaria de la proveedora de internet brasileña Desktop.

El acuerdo supone adquirir el 73 % de las acciones de Desktop por un valor de 2.400 millones de reales (unos 450 millones de dólares o 390 millones de euros), según un comunicado de la empresa enviado al mercado.

El cierre de la operación está sujeto a la aprobación por parte de los organismos de competencia brasileños y a la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas.

Claro, controlada por el grupo del magnate Carlos Slim, cuenta con casi 90 millones de clientes de línea móvil en Brasil y es la empresa líder en servicios de banda ancha fija, con el 19 % del mercado.

Además, la empresa reportó ingresos netos de 51.812 millones de reales en 2025 (unos 9,750 millones de dólares), un 5,9 % más que el año anterior.

Desktop, por otra parte, concentra su presencia en el estado de São Paulo, el más poblado del país, donde dispone de 58.000 kilómetros de red y atiende a 4,8 millones de domicilios en 200 ciudades.

La operadora de servicios de internet registró un beneficio neto de 80 millones de reales (unos 15 millones de dólares) en 2025, un 19 % menos que el año anterior. EFE

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