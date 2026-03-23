China pide desescalada en Oriente Medio para evitar un mayor impacto en la economía global

Pekín, 23 mar (EFE).- El Gobierno chino hizo hoy un llamamiento al "cese de las acciones militares" en Oriente Medio, donde el conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos está perturbando el comercio energético mundial, para evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo de la economía global.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian instó en una rueda de prensa a "volver al diálogo y la negociación, y no permitir que esta guerra, que nunca debió haber comenzado, continúe".

Lin aseveró que la situación en Oriente Medio está afectando a la seguridad del comercio energético mundial, y que si el conflicto sigue extendiéndose, "toda la región podría caer en un escenario incontrolable".

"La incitación solo conducirá a un círculo vicioso", agregó el vocero.

Desde el inicio del conflicto China ha instado al cese de las acciones militares, evitar una mayor escalada de la tensión y, así, "prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto aún mayor en el desarrollo de la economía mundial".

Asimismo, Lin afirmó que mantienen la comunicación con todas las partes y están trabajando para promover la distensión y la desescalada.

Este fin de semana, el conflicto ha proseguido su escalada con una oleada de ataques israelíes sobre Teherán y el sur del Líbano y las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz y tomar represalias contra intereses próximos a Washington en la región si Donald Trump ataca centrales eléctricas iraníes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

Las principales bolsas de Asia cayeron este lunes en la apertura. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, fue el peor parado al arrancar con un desplome superior al 6 %, mientras el Nikkei japonés, los principales mercados de China continental y Hong Kong, India y Sudeste Asiático también sucumbieron.