China exhorta a no atacar las centrales energéticas de Oriente Medio y proteger a civiles

Pekín, 23 mar (EFE).- El enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, recalcó este lunes que no deben atacarse "bajo ninguna circunstancia" las instalaciones energéticas de toda la región afectada por la guerra en Irán ni cruzar la "línea roja" que protege a los civiles.

"Bajo ninguna circunstancia debe cruzarse la línea roja que protege a los civiles ni atacarse objetivos no militares, como instalaciones energéticas, económicas o esenciales para la vida" en todo Oriente Medio, dijo Zhai en una sesión informativa celebrada en Pekín.

El mensaje de Zhai llega a unas 24 horas de que expire el ultimátum que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de que si eso no ocurre, atacará las centrales eléctricas iraníes.

La Guardia Revolucionaria iraní alertó este lunes de que, si Trump cumple su amenaza, "Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses".

El diplomático chino, que concluyó recientemente una gira por Oriente Medio que lo llevó a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Baréin, dejó claro que China "se opone firmemente y condena" las acciones estadounidenses e israelíes.

Subrayó que los países del Golfo "están sufriendo una catástrofe que no han provocado" y expresó su condena a "todos los ataques indiscriminados contra civiles".

Zhai recalcó que la esencia del conflicto actual en Oriente Medio es "clara", dado que "Estados Unidos e Israel atacaron a Irán sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU".

Este comportamiento es "una flagrante violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional", subrayó.

El funcionario chino aseveró que "cualquier debate sobre cómo resolver esta crisis debe basarse en la comprensión de la causa fundamental y en una visión integral del conflicto".

"Los esfuerzos deben centrarse en evitar la prevención y la escalada del conflicto", agregó Zhai.

El Gobierno chino aseguró la semana pasada que Zhai pidió a sus interlocutores durante su viaje por la región "detener de inmediato las operaciones militares y evitar que la situación se deteriore hasta alcanzar un estado incontrolable".

Zhai "mantuvo intercambios en profundidad sobre la situación regional" con representantes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Egipto, el Consejo de Cooperación del Golfo y de la Liga Árabe, según las autoridades chinas.

La Cancillería china aseveró que el viaje de Zhai tuvo como objetivo "contribuir a la desescalada de la situación y promover la paz y el cese de los combates".

La guerra enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo.

El gigante asiático ha instado asimismo a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz. EFE

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