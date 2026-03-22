Vinicius mantiene a flote al Madrid antes del parón

Madrid, 22 mar (EFE).- Vinicius jr, con dos goles que reflotaron a su equipo cuando peor lo tenía, guio al Real Madrid a una victoria sobre el Atlético (3-2) que le mantiene en la pelea por la Liga, perseguidor incansable de un Barcelona, que salvó la vigésima novena jornada con un gris triunfo sobre el Rayo, suficiente para llegar al parón por la fecha FIFA con cuatro puntos de ventaja.

A falta de nueve jornadas, el conjunto de Hansi Flick depende de sí mismo para revalidar su éxito en la LaLiga, pero aún debe visitar al Atlético, el 4 de abril, y recibir al Real Madrid, el 10 de mayo, en un partido que puede decidir el campeonato.

En un derbi lleno de alternativas, que fue del Atlético al final de la primera parte, gracias a un gol de Ademola Lookman, y llevó a su terreno el Madrid, tras el descanso, el conjunto de Álvaro Arbeloa volvió a mostrar su innegable capacidad de supervivencia.

Un penalti ejecutado por Vinicius y un gol de Fede Valverde, en tres minutos al comienzo del segundo tiempo, parecieron decantar el partido de su lado, incluso después de que Nahuel Molina se convirtiese en el inesperado héroe rojiblanco con un gran gol desde fuera del área (m.66), porque de nuevo Vini le devolvió la ventaja seis minutos después.

Sin embargo, la expulsión de Valverde, por una entrada por detrás a Alex Baena, le abocó a sufrir durante veinte minutos, con un disparo al palo de Julián Álvarez incluido, que enmudeció un Bernabéu que estalló de júbilo con un triunfo que no solo evita una ventaja casi decisiva del Barcelona, sino que también le rearma moralmente para el tramo decisivo del torneo.

"Las normas están para cambiarlas, era el momento oportuno para llevar a los cuatro porteros. A día de hoy, son los cuatro que pueden estar entre los tres que irán al Mundial". Luis de la Fuente justificó de esa forma la convocatoria de Joan García junto a sus tres guardametas habituales en la selección española y el portero del Barcelona le ha dado dos días después la razón.

Ante el Rayo, el meta volvió a ser decisivo, reforzó la tesis de un seleccionador que sabe que su ausencia era una anomalía, por más que esté satisfecho con el trío habitual.

El Barça, que tras el gol de cabeza de Ronald Araujo (m.34) se tomó el encuentro como un trámite que su caudal ofensivo acabaría por resolver, se encontró a expensas de la pericia de su arquero, que firmó media docena de actuaciones meritorias.

Comenzó la cuenta regresiva de Ernesto Valverde y su equipo no quiso que el primero de sus últimos diez partidos al frente del Athletic fuese un pinchazo, tras haber sumado solo un punto en tres jornadas.

Al contrario, ante el Betis volvió un Athletic solvente en San Mamés, que en la primera mitad logró una cómoda ventaja con los goles de Dani Vivian y Oihan Sancet. Temió por la victoria después de que Pablo Fornals marcase de libre directo (m.76) y un minuto después le fuese anulado un gol por fuera de juego a Cedric Bakambú, pero los rojiblancos resguardaron un triunfo que reactiva sus ilusiones.

Al equipo de Manuel Pellegrini, mientras, se le atraganta la Liga. No ha sumado más que tres puntos en todo el mes, lo que, no obstante, no le descabalga de la zona europea.

A las 5 de la tarde, tras la primera mitad, el Alavés ocupaba un plaza de descenso en la tabla y había sido arrollado por el Celta, con goles de Hugo Álvarez y en dos ocasiones de Ferran Jutglá. Hora y cuarto después, el equipo vasco, eufórico, festejaba una remontada imposible (3-4 gracias al acierto de Toni Martínez -ms.48+ y 78-, Ángel Pérez -50- y Abde Rebbach -74-) que le impulsa al decimoquinto puesto.

Entre medias, el técnico Quique Sánchez Flores, más allá de arengas, aprovechó el descanso para ajustar los marcajes e introdujo cuatro cambios. Una apuesta total contra la rendición que le salió bien. "Ha sido un acto de fe y de bondad de los jugadores", explicó después.

Óscar González