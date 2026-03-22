Agencias

Un bombardeo del Ejército israelí mata a un palestino en la ciudad de Gaza

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Gaza, 22 mar (EFE).- Al menos un palestino murió y varios resultaron heridos este domingo en un bombardeo israelí contra un grupo de personas en el área de Sheij Radwan, en la norteña ciudad de Gaza, informó a EFE una fuente médica del Hospital Shifa, donde fue trasladado el cuerpo.

Este ataque se produce tras varios días de relativa calma en Gaza, sin ataques letales por parte de un Israel inmerso en una nueva guerra contra Irán (junto a EE.UU.) y el Líbano, países en los que, en semanas, ha matado a más de un millar de personas en cada uno.

El pasado jueves, dos nuevos bombardeos acabaron con la vida de cuatro personas también en la ciudad de Gaza, según informaron entonces a EFE una fuente de los servicios de ambulancias gazatíes y otra del Hospital Shifa.

Desde que comenzase el alto el fuego -en octubre de 2025-, Israel ha matado a unos 680 palestinos en la Franja de Gaza, en bombardeos con drones y disparos ocasionales alegando que los gazatíes se acercan demasiado al perímetro donde siguen apostadas sus tropas.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 72.250 palestinos han muerto, entre ellos más de 21.000 menores de edad, en una ofensiva considerada por gran parte de la comunidad internacional y ONG de "genocidio" al provocar unas condiciones que hacen la vida imposible a la población local. EFE

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