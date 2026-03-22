Trump da un ultimátum para abrir Ormuz mientras continúan los bombardeos en Irán e Israel

Redacción Internacional, 21 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz, una advertencia que coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.

Alrededor de 120 personas resultaron heridas el sábado por la noche, once de ellas graves, en dos impactos de misiles iraníes en la zona del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también anunciaron en la madrugada del domingo una nueva ola de ataques sobre Teherán, mientras el Gobierno saudí reportaba la intercepción exitosa de drones y misiles balísticos que amenazaban Riad y la región oriental del país.

Este es el resumen de las últimas horas del conflicto en Oriente Medio:

Trump elevó el tono contra el régimen de los ayatolás al afirmar que EE.UU. atacaría las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

- "Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió el mandatario en un mensaje publicado este sábado en la red Truth Social.

- El Ejército iraní, por su parte, advirtió de que atacaría infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

- El mandatario estadounidense también aseguró que no quería llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a una guerra en la que, según sus palabras, Estados Unidos va "semanas por delante" de lo previsto.

- "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", manifestó Trump a través de la citada red social.

En la noche local del sábado, misiles iraníes impactaron en las localidades israelíes de Dimona y Arad, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles en el aire.

- El primer misil golpeó el municipio de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y el segundo cayó en Arad, causando daños importantes en edificios y heridas de diversa consideración a más de un centenar de personas.

- "Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", aseguró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el impacto de los proyectiles.

- Los bombardeos de estos dos emplazamientos se produjeron después de que Irán denunciara un ataque contra el complejo nuclear de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo, de acuerdo a la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).

Las FDI lanzaron el domingo de madrugada nuevos ataques en el "corazón de Teherán", luego de que el Estado judío llevara a cabo este sábado una ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en la capital persa.

- Poco después del anuncio de los últimos ataques, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el derribo de un dron de combate del "enemigo sionista estadounidense" sobre el cielo de Teherán.

- Desde el inicio del conflicto, 127 drones avanzados de distintos tipos han sido detectados y destruidos por la defensa aérea iraní, según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó este domingo de la intercepción y destrucción exitosa de drones y misiles iraníes que se dirigían a Riad y a la región oriental del país.

- Desde el sábado, la Provincia Oriental ha recibido ataques aéreos contra instalaciones energéticas, con docenas de drones derribados en las últimas horas, según la cartera castrense.

- En este contexto, el Gobierno saudí ordenó la expulsión del agregado militar y de otros cuatro empleados de la embajada iraní dentro de un plazo de 24 horas, debido a los "continuos" ataques de Teherán contra su territorio.

- "El Reino no dudará en adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses, conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", subrayó el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado este domingo.