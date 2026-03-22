Tras una pausa de 2 días por el Aíd, reabre el paso de Rafah (Gaza) para evacuar enfermos

Gaza, 22 mar (EFE).- Tras una pausa de dos días por la fiesta musulmana del Aíd Al Fitr (fin del Ramadán), el paso de Rafah del sur de Gaza con Egipto reabrió este domingo para la evacuación de enfermos y heridos a territorio egipcio, confirmaron fuentes de la Media Luna Roja en el enclave palestino.

Dicho cruce abrió el pasado jueves por primera vez desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, pero solo durante ese día por la proximidad de la festividad musulmana.

El jueves, 25 personas -8 pacientes y 17 acompañantes- fueron conducidos desde dentro de Gaza hasta el cruce, ubicado en una zona totalmente controlada por el Ejército israelí y que por el momento Israel solo permite abrir para la salida y entrada de un número limitado de gazatíes, pero no para mercancías, como reclaman las organizaciones humanitarias.

Según informó la Media Luna Roja, sus equipos participaron este domingo en la evacuación médica de varios pacientes más a través del cruce, que permaneció cerrado viernes y sábado.

La organización explicó que sus equipos transportaron a 20 personas —pacientes y familiares acompañantes— desde su Hospital de Rehabilitación Médica en Jan Yunis (sur) hasta el cruce terrestre de Rafah, para preparar su traslado a Egipto para recibir tratamiento.

El paso de personas está coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.

Además, el Ejército israelí realiza "controles e identificaciones adicionales" a los transeúntes en Regavim, un puesto militar donde gazatíes dijeron a EFE haber sido interrogados, en ocasiones durante horas, y vejados por las tropas en su regreso a Gaza.

Contando a los acompañantes de esos pacientes, en febrero salieron de media de Gaza más de 30 personas, si bien en un primer momento Sanidad gazatí decía que estaba prevista la salida diaria de 50 palestinos y la entrada de otros 150.

La OMS recuerda que en Gaza hay más de 18.500 pacientes (entre ellos cerca de 4.500 niños con diferentes patologías y enfermos crónicos) que necesitan tratamiento médico urgente no disponible en los pocos hospitales que siguen activos en la Franja. EFE

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