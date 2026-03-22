Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y preservar "todos los yacimientos energéticos" en Oriente Próximo

Durante su comparecencia reciente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un plan valorado en 5.000 millones de euros destinado a paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Irán. Según informó Europa Press, Sánchez vinculó estas medidas a las repercusiones que el conflicto en Oriente Próximo, especialmente por la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, estaría generando en la economía global, especialmente en los precios de los combustibles y en el sector energético. La advertencia del presidente Sánchez se centró en el riesgo de una crisis energética de alcance mundial, originada por la escalada de hostilidades y el impacto directo sobre las principales rutas y recursos energéticos de la región.

De acuerdo con Europa Press, el jefe del Ejecutivo español dirigió un mensaje a la comunidad internacional a través de la red social 'X', en el que afirmó que el mundo atraviesa un "punto de inflexión global" ante el conflicto vigente. Sánchez subrayó que “una mayor escalada” militar podría derivar en “una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”. En este contexto, el presidente reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las arterias más importantes de transporte de hidrocarburos a nivel internacional, y solicitó que se garantice la preservación de todos los yacimientos energéticos del Oriente Próximo.

Tal como publicó Europa Press, Sánchez sostuvo que “el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”, en referencia a los efectos colaterales sobre los mercados energéticos globales. El dirigente del Gobierno español señaló que los primeros impactos económicos del conflicto ya se observan en el incremento de los precios de los combustibles, fenómeno que atribuyó al cierre parcial del estrecho y a la amenaza sobre la seguridad de los yacimientos en la región. El plan presentado por el Ejecutivo español contempla medidas dirigidas a mitigar la volatilidad de los mercados energéticos y a amortiguar el coste para las familias y sectores productivos más expuestos a dichas fluctuaciones.

Además de la posición adoptada por el Gobierno de España, el Consejo Europeo también abordó la situación durante una reunión celebrada el jueves anterior. Según consignó Europa Press, los Estados miembros de la Unión Europea manifestaron su disposición a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y restablecer la libertad de navegación, siempre y cuando “se den las condiciones” adecuadas. En el mismo encuentro, los líderes europeos demandaron una reducción de la tensión en el conflicto y el cumplimiento estricto del Derecho Internacional por parte de todos los actores involucrados, aunque el comunicado oficial no incluyó menciones explícitas ni a Estados Unidos ni a Israel.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Sánchez enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional actúe para evitar un aumento sostenido en los precios del combustible y que se priorice la estabilidad regional como una prioridad común. El Gobierno español ha insistido en el carácter global de los riesgos energéticos derivados del enfrentamiento actual, al advertir sobre la posibilidad de un “terremoto económico” de repercusión mundial si no se adoptan medidas para garantizar el suministro y la seguridad de las infraestructuras energéticas del Oriente Próximo.

El Ejecutivo español, a través de su intervención ante las instituciones europeas y en el marco de su política exterior, busca coordinar esfuerzos con sus socios de la Unión Europea y con las principales potencias internacionales para impedir que las hostilidades en la región provoquen una crisis prolongada en el mercado energético global. La protección del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio de petróleo y gas, así como la salvaguarda de los yacimientos de la zona, constituye uno de los principales ejes de las propuestas españolas en el ámbito de la seguridad internacional y el suministro de energía.

Europa Press detalló también que la convocatoria del presidente Sánchez a preservar todos los recursos energéticos en Oriente Próximo responde a la preocupación por una posible interrupción de la producción y exportación de hidrocarburos, lo que afectaría tanto a España como al conjunto de la Unión Europea y a grandes regiones consumidoras. Los llamamientos del Gobierno español se inscriben en el contexto de una creciente inestabilidad geopolítica, en la que las rutas marítimas y las infraestructuras críticas para la energía se ven amenazadas por el conflicto militar y sus derivados económicos.

Las medidas adoptadas y propuestas por el Gobierno español incluyen también la coordinación con otros Estados europeos para preparar respuestas conjuntas ante cualquier escalada que ponga en peligro la continuidad del suministro energético. Según reportó Europa Press, estos esfuerzos buscan reducir la vulnerabilidad de los mercados y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de interrupción en la cadena global de energía.