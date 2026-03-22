Perú se reúne con ecuatoriana Baki y costarricense Grynspan con miras a elección en la ONU

Lima, 22 mar (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, sostuvo sendas reuniones con la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki y la costarricense Rebeca Grynspan con miras a la elección para renovar la secretaría general de las Naciones Unidas.

Los encuentros tuvieron lugar el sábado en Colombia, durante la participación del canciller peruano en el foro de alto nivel entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países africanos, celebrado en Bogotá.

Baki, que se ha desempeñado como embajadora de Ecuador en distintos países, entre ellos Estados Unidos, donde logró una relación cercana con el presidente Donald Trump, aspira a ser candidata a iniciativa de Líbano, país del que también tiene su nacionalidad.

Por su parte, Grynspan ya ha sido promovida oficialmente por Costa Rica como candidata a ser la siguiente secretaria general de la ONU, tras haberse desempeñado anteriormente como titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

Hace pocos días, la candidata presidencial Keiko Fujimori señaló en Santiago de Chile su disposición a apoyar desde Perú la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, pese a reconocer las diferencias de ideología política con ella. EFE