Nairo Quintana: "Ha sido un viaje hermoso, con subidas y bajadas como en el ciclismo"

S'Agaró (Girona), 22 mar (EFE).- El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, de 36 años, anunció este domingo que se retirará al final de la presente temporada y que "ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas como en el ciclismo".

Quintana, campeón de la Vuelta a España (2016) y del Giro de Italia (2014) y segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, añadió en una rueda de prensa en S'Agaró, a las puertas del inicio de la Volta a Cataluña, que quiere que cada carrera de esta temporada sea una "gran fiesta" y un "gran último baile" para él.

"El ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia", apostilló.

"Hoy no hablo de despedida, sino de un nuevo comienzo. Quiero seguir construyendo, crear empresas, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo y devolverle todo lo que me dio el ciclismo a la gente, a los jóvenes. Quiero que más niños sueñen como yo soñé", destacó.

El ciclista colombiano se mostró "feliz" y "tranquilo" por cerrar un camino que ha sido "maravilloso". "Un sueño más grande de lo que jamás imaginé", añadió.

Primero tuvo la oportunidad de "brillar, representar a un país, a una región y poder dar gloria y alegrías", después pudo trasladar "el conocimiento y la tranquilidad" a los jóvenes "más allá del ego y del orgullo" y ahora afronta "nuevos sueños", con su familia como "mayor prioridad".

"Ha habido momentos que han marcado mi vida y la de todo un país. Victorias que no fueron solo mías, sino de Colombia entera y de todo un continente. Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá, pero también el corazón de millones de personas que creyeron en mí. Eso es algo que nunca olvidaré", subrayó.

En ese sentido, destacó que más allá de los triunfos valora todo lo que ha podido "despertar en muchos corazones de jóvenes y de personas que a través de todas estas gestas han encontrado ilusiones, satisfacción y salud a través de este deporte". "Gente que dice 'por ti dejé el alcohol' o 'mi familia es diferente', tantas cosas que no son solo las victorias", agregó.

Quintana, muy agradecido al Movistar por todas las oportunidades que le dio, aseguró que cierra este ciclo con el corazón "lleno de nostalgia" y con "muchísimo orgullo", y señaló que quiere ser recordado como "ese ciclista luchador que siempre quería ganar".

También elogió a Alberto Contador, "un rival muy fuerte" al que siempre admiró, Alejandro Valverde, su "ídolo", 'Purito' Rodríguez, Chris Froome y Peter Sagan. "El problema de tanta tecnología y de tanta información es que se nos olvida rápidamente lo que pasó hace tres días", comentó. EFE

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