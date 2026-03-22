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La reina Sofía entrega en Miami los Premios Sofía a la Excelencia

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Miami (EE.UU.), 21 mar (EFE).- La reina Sofía de España presidió este sábado en Miami (EE.UU.) la entrega de los Premios Sofía a la Excelencia, en los que fueron distinguidas dos parejas de empresarios latinos, durante una jornada en la que también visitó las instalaciones del Masters 1000 de Miami, donde saludó a los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar.

La reina se encuentra en Miami en el marco de una visita oficial de tres días, durante la cual inauguró el viernes una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España, con motivo del aniversario 250 de la fundación del país.

Los Premios Sofía a la Excelencia fueron entregados durante una gala en medio de la conmemoración del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos y reconoció a dos parejas de empresarios locales por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

El evento tuvo lugar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), donde la reina emérita galardonó al inmobiliario y filántropo cubano Jorge M. Pérez, junto a su esposa Darlene Pérez, quien ha dedicado más de 30 años a la defensa de la atención médica, la educación y las artes, además de fundar el Comité Internacional de Mujeres del museo.

El Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), organizador de estos premios anuales, destacó que la familia Pérez ha moldeado el paisaje cívico y cultural del sur de Florida y fortalecido las conexiones artísticas entre España y los Estados Unidos.

"Es un verdadero honor recibir este reconocimiento del Queen Sofía Spanish Institute, especialmente en una ciudad como Miami, donde convergen diversas culturas que configuran una vibrante comunidad global", expresó Jorge Pérez durante la ceremonia.

La otra pareja distinguida fue la formada por los empresarios y humanitarios dominicanos Frank y Haydée Rainieri, quienes transformaron Punta Cana (República Dominicana) en un destino turístico de clase mundial.

Entre las personalidades que han recibido anteriormente este premio figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton, el tenor Plácido Domingo, la actriz Penélope Cruz, el escritor Mario Vargas Llosa, los músicos Gloria y Emilio Estefan, el chef José Andrés y el director de orquesta Gustavo Dudamel.

Durante la gala de este sábado, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, entregó una proclamación oficial en reconocimiento a la labor del QSSI "en la promoción del entendimiento cultural y de iniciativas educativas que ponen valor en las contribuciones de España y el mundo hispanohablante a la historia de Estados Unidos".

El viernes, el Queen Sofia Spanish Institute presentó en Miami la iniciativa America&Spain250, destinada a destacar las contribuciones de España y del mundo hispanohablante a la Revolución Americana y al desarrollo de Estados Unidos, así como a informar a la comunidad hispana y latina sobre el papel fundacional de sus ancestros en la creación del país.

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