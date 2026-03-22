Agencias

Israel intensifica ofensiva en Líbano y anuncia muerte de miembros de Hamás y Hizbulá

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Jerusalén, 22 mar (EFE).- Israel intensificó este domingo su ofensiva sobre Líbano y anunció la eliminación de un alto responsable del aparato financiero de Hamás y la muerte de nueve miembros de Hizbulá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la ISA (Agencia de Seguridad de Israel) confirmaron la eliminación de Walid Muhammad Dib, considerado un alto responsable de la red financiera de Hamás en Líbano, que se ocupaba de financiar y coordinar actividades militares de la organización en la región.

Según un comunicado oficial, Dib era responsable de transferir fondos a distintas ramas de Hamás en Líbano y otros países, así como de reclutar operativos y dirigir actividades terroristas desde Siria y Líbano.

Además, FDI informó de que soldados de la Fuerza Aérea Israelí eliminaron a nueve miembros de Hizbulá durante operaciones en el sur del Líbano y localizaron "grandes cantidades" de armas, como cohetes, armas de fuego y cargadores.

Este domingo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que su país acelerará la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano y destruirá los puentes sobre el río Litani utilizados para actividades terroristas.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", dijo Katz, sobre una unas operaciones militares que comenzaron el día 18 de marzo, cuando Israel destruyó al menos dos puentes.EFE

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