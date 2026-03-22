Irán asegura "alterar los cálculos del enemigo" con nuevas armas y proseguir su ofensiva

Teherán, 22 mar (EFE).- Las autoridades militares iraníes aseguraron este domingo que el país intensificará su estrategia ofensiva con el uso de nuevas armas avanzadas para "alterar los cálculos del enemigo", al tiempo que afirmaron que la batalla continuará con firmeza hasta lograr la "rendición" de Israel y Estados Unidos.

“Las Fuerzas Armadas, aprovechando la capacidad de jóvenes científicos motivados y comprometidos, han producido y continúan produciendo equipos y armas avanzadas que utilizaremos para alterar por completo los cálculos del enemigo”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdollahi, según informó la agencia Fars.

El alto cargo militar reiteró que la doctrina de las Fuerzas Armadas iraníes ha pasado de defensiva a ofensiva, lo que ha implicado cambios en las tácticas en el campo de batalla.

“Los enemigos criminales de la República Islámica de Irán ya han percibido parte de ello en el campo de batalla, y este proceso continuará, generando nuevas sorpresas en el terreno de combate”, sostuvo el comandante del cuartel que coordina el Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Reza Talaeinik, insistió en que las Fuerzas Armadas mantendrán un “camino de combate sin interrupción” hasta lograr “la detención total y la rendición del enemigo”.

“En Irán, se ha formado una voluntad unificada entre el pueblo, los combatientes y los gobernantes para continuar la defensa hasta castigar al agresor, compensar los daños y garantizar la disuasión en el futuro”, indicó.

Las Fuerzas Armadas iraníes han continuado sus ataques contra Israel en el día 23 de la guerra, así como contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

Después de lanzar anoche misiles contra las localidades sureñas de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear de Israel, que dejaron alrededor de 120 personas heridas, hoy ha atacado el centro del territorio israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron esta mañana, a su vez, de una nueva ola de ataques contra objetivos en el corazón de Teherán, sin ofrecer detalles al respecto. EFE