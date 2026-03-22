Agencias

Irán afirma haber atacado un caza F-15 en el sur del país

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Teherán, 22 mar (EFE).- El Ejército iraní anunció este domingo que detectó y atacó un caza F-15 en su espacio aéreo en el sur del país, un día después de que la Guardia Revolucionaria informara de haber alcanzado una aeronave F-16 israelí en el centro de Irán.

“Un caza F-15 enemigo intruso fue detectado en el cielo de las costas del sur del país, en las proximidades de la isla de Ormuz, y, tras ser interceptado, fue atacado por los sistemas de defensa antiaérea tierra-aire de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército”, anunció el departamento de relaciones públicas del Ejército iraní, según informó la agencia Tasnim.

El cuerpo castrense indicó que las investigaciones para conocer el destino del caza están en marcha.

Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní informó de haber alcanzado un caza F-16 israelí en el espacio aéreo central de Irán, en lo que describió como la tercera aeronave israelí derribada en 22 días de guerra, mientras Israel negó que la aeronave resultara dañada.

Además, el jueves la Guardia dijo que un caza furtivo F-35 de Estados Unidos fue alcanzado en el centro de Irán mediante un sistema de defensa antiaérea “moderno” de su fuerza aeroespacial.

Estados Unidos dijo que su aeronave había realizado un aterrizaje de emergencia, pero “sin problemas”, en una base regional estadounidense y que su piloto “se encuentra estable”. EFE

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