Investigan el hallazgo de unos 14 cuerpos en una presunta fosa común al suroeste de Kenia

Nairobi, 22 mar (EFE).- El Servicio Nacional de Policía de Kenia (NPS) anunció este domingo la apertura de una investigación tras el descubrimiento de una presunta fosa común en el cementerio de Makaburini, en el condado de Kericho (suroeste), que contenía al menos 14 cadáveres.

“Tras el presunto descubrimiento de una fosa común (…) agentes del NPS en Kericho visitaron y aseguraron el lugar de inmediato para preservar la integridad de las posibles pruebas”, indicó el organismo en un comunicado.

El caso se conoció a través de un ciudadano que alertó a las autoridades tras encontrar una fosa recién excavada en el cementerio, donde las pesquisas preliminares revelaron que los cadáveres presentaban signos de mutilación, según recogen medios locales.

Dos sepultureros que trabajan en el cementerio declararon a los investigadores que fueron contratados por desconocidos para preparar la fosa y afirmaron que tres personas arribaron al lugar en una camioneta Land Cruiser blanca y supervisaron el entierro de unos 14 cuerpos.

Los testigos alegaron que todos los cuerpos estaban sellados en bolsas para cadáveres y algunos presentaban signos de mutilación.

Las mismas personas que supervisaron el entierro conversaron con un cuidador identificado como Ezekiel, quien ahora está siendo buscado por la policía para ser interrogado.

Las autoridades indicaron que exhumarán los cuerpos, mientras equipos de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Nairobi se sumarán a la investigación.

El NPS indicó que, pese a las declaraciones de algunos testigos, todavía “buscan establecer la veracidad de las afirmaciones”, al tiempo que hicieron un llamamiento a los ciudadanos para colaborar con información a través de los canales habilitados. EFE