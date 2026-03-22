Iglesia católica mexicana aplaude aprobación de 'Día del Niño por Nacer' en Aguascalientes

Ciudad de México, 22 mar (EFE).- La Iglesia católica mexicana aplaudió este domingo la aprobación por el Congreso del estado de Aguascalientes (centro) del 'Día del Niño por Nacer', a festejarse el 25 de marzo, para darle un "reconocimiento institucional a la dignidad de la maternidad".

En su editorial dominical del semanario 'Desde la fe', la Arquidiócesis de México calificó la decisión como "relevante" y en línea con la Doctrina Social de la Iglesia, que "sostiene que el derecho a la vida es el fundamento de todos los demás derechos".

"Reconocer la dignidad de la vida humana desde su inicio exige coherencia en las decisiones, tanto públicas como privadas e implica también generar iniciativas concretas que protejan, acompañen y promuevan la vida en todas sus etapas", afirmó el órgano católico.

El 20 de marzo, el Congreso de Aguascalientes aprobó la conmemoración del 'Día de la Niña y el Niño por Nacer', cada 25 de marzo, iniciativa impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), con el objetivo de "proteger la vida y el acompañamiento social durante el embarazo".

La medida, presentada como iniciativa de salud prenatal, generó críticas de la oposición y organizaciones civiles, que advirtieron de un posible retroceso en derechos reproductivos, en un contexto de debates sobre el aborto.

La Arquidiócesis también destacó que la fecha coincide con la Anunciación del Señor, cuando, según la tradición católica, María "aceptó ser la madre de Dios".

Asimismo, llamó a los sectores sociales y políticos del país a pasar de posturas declarativas a acciones concretas "a favor de la vida".

Aunque desde 2021 la Suprema Corte de México declaró inconstitucional penalizar el aborto en México, no todos los congresos estatales armonizaron sus legislaciones conforme a ese criterio.

Aguascalientes despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en diciembre de 2023, pero en agosto de 2024 redujo el plazo legal para la interrupción del embarazo a las seis semanas, generando críticas de varias ONG que advirtieron un retroceso en materia de derechos humanos y reproductivos.

En enero pasado, la Corte tenía previsto revisar el caso de Aguascalientes, para determinar si los congresos estatales pueden imponer restricciones al acceso al aborto tras su despenalización, pero la discusión fue aplazada sin nueva fecha.