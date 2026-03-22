Flick: "Cuando ves todos los partidos del último mes, aprecio mucho el resultado"

Barcelona, 22 mar (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha señalado este domingo, tras la victoria por la mínima ante el Rayo Vallecano (1-0), que aunque su equipo no ha hecho su mejor partido, la sobrecarga de encuentros en el último mes le hace valorar "mucho el resultado".

"Creo que al principio del partido, no hemos estado concentrados. Ellos han jugado bien, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones para marcar. Cuando ves todos los partidos que hemos tenido en el último mes, aprecio mucho el resultado", ha apuntado el técnico alemán desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

Flick ha señalado que lo más importante era "sacar los tres puntos" y que, aunque no han rendido al máximo, esto se debe en parte al gran planteamiento del Rayo Vallecano.

"No hemos hecho nuestro mejor partido, pero es que ellos han hecho un gran partido. Íñigo (Pérez), con su edad, está haciendo un gran trabajo; su equipo juega muy buen fútbol y estoy contento por él", ha desarrollado.

El único gol del encuentro lo ha anotado Ronald Araujo, a quien Flick espera que este tanto le "pueda dar confianza", en una jugada de estrategia a balón parado, un aspecto del juego en el que han mejorado "mucho".

El técnico germano, que ha confirmado que ni Fermín López ni Joao Cancelo acabaron lesionados, ha defendido que, ante las múltiples bajas, especialmente en defensa, tanto Pau Cubarsí como Gerard Martín "están jugando a un alto nivel", y que a Joan Garcia, clave hoy en el resultado, se le fichó "para esto".

"Por esto fichamos a Joan García. Su actuación en el día de hoy ha sido increíble y que le hayan convocado para la selección, se lo merece", ha concluido.