El vicepresidente de Bolivia exige al ente electoral unos comicios regionales sin “fraude”

La Paz, 22 mar (EFE).- El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, exigió este domingo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que los comicios regionales para elegir a nueve gobernadores y 335 alcaldes se desarrollen en el país con transparencia y sin “fraude”, tras emitir su voto en una escuela de la ciudad de Santa Cruz (este).

“Lo que espero es una jornada democrática y un proceso a cargo del tribunal electoral que sea transparente. No queremos fraude”, dijo Lara, que apoya a candidatos de alianzas contrarias al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, del que se declaró opositor.

Lara también cuestionó que Paz haya designado el viernes por decreto a cuatro vocales electorales en las regiones de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Pando.

La norma permite que el presidente nombre a uno de los cinco vocales que deben tener los tribunales, departamentales electorales y el resto sea designado por la Asamblea Legislativa, lo cual se ha producido en la mayoría de las regiones.

El vicepresidente insistió en que le preocupan los últimos nombramientos dos días antes de la votación.

“Vamos a actuar siempre en el marco de la ley, exigiendo siempre al tribunal electoral que sea transparente, que sea imparcial y no favorezca a ningún candidato en específico”, insistió.

El sábado, en un video publicado en TikTok, Lara, pidió además el voto castigo para los candidatos que respalda Paz, con la alianza Unidos por la Patria, infringiendo así el silencio electoral.

“No se olviden dar mañana voto castigo a todos los candidatos de Rodrigo Paz y la alianza Patria. Nos vamos a hacer respetar en las urnas”, dijo Lara al pedir que sea un mensaje para el gobernante de que “al pueblo no se miente, al pueblo no se engaña, y al pueblo no se roba”.

Poco después de haber sido elegido el binomio ganador en noviembre pasado se produjo la ruptura entre Paz y Lara, tras denuncias de este último de supuestos actos de corrupción en el Gobierno, sobre los que ha presentado algunas denuncias ante la Fiscalía.

Paz decidió que las funciones de Lara como vicepresidente queden reducidas a la coordinación legislativa, mientras que el área administrativa de la Vicepresidencia y la contratación de personal dependen desde hace algunas semanas del Ministerio de la Presidencia. EFE