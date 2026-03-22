El príncipe Guillermo no es devoto pero cree en la Iglesia de Inglaterra

Londres, 22 mar (EFE).- El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, ha despejado dudas sobre su fe cristiana y ha revelado, a través de una fuente cercana, que no es devoto pero cree en la Iglesia de Inglaterra, está comprometida con ella y la apoyará cuando sea rey.

El dominical británico The Sunday Times publica hoy en exclusiva la opinión del príncipe de Gales, de 43 años, sobre la religión días antes de que la nueva arzobispa de Canterbury sea entronizada como primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunidad anglicana.

La posición del príncipe, que será gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra cuando en su día suceda a su padre, Carlos III, se conoce tras años de dudas sobre la religión vinculada a la corona británica.

Guillermo no es cristiano devoto ni asiste regularmente a misa como su padre y la fallecida reina Isabel II, indica el dominical.

El heredero de la corona, que fue bautizado a las seis semanas de nacer y confirmado a los 14 años, ha respondido así por primera vez a preguntas sobre su fe personal y ha confirmado su deseo de establecer "un vínculo fuerte y significativo con la Iglesia y su liderazgo".

Una fuente cercana al príncipe declaró: "Esta semana es una oportunidad para dejar muy claro, cuando entre en la Catedral de Canterbury, cuál es su postura. Para él, es marcar un antes y un después en su posición, y es fundamental que se aclare (la cuestión de su compromiso con la Iglesia)."

Su opinión es: "Puede que no vaya a la iglesia todos los días, pero creo en ella, quiero apoyarla, y este es un aspecto importante de mi papel actual y del que desempeñe en el futuro, y me lo tomaré muy en serio, a mi manera".

El príncipe, junto a la princesa Catalina, asistirá el miércoles a la investidura de Sarah Mullally como arzobispa en la catedral de Canterbury, al sureste de Inglaterra, en nombre de su padre.

Un asesor del hijo mayor de Carlos II declaró al Sunday Times: "El compromiso del príncipe de Gales con la Iglesia de Inglaterra a veces es más discreto de lo que la gente espera, y por eso no siempre se comprende del todo".

Este asesor agregó que, quienes conocen al príncipe, reconocen que su vínculo con la Iglesia y con el sentido del deber que conlleva, es profundo y se basa en algo personal y sincero.

"En una época en la que las instituciones se ven simplemente desde una perspectiva social o cultural, él comprende que el papel de la Iglesia va más allá. No solo forma parte del patrimonio nacional, sino que es una expresión viva de fe, arraigada en la oración", agregó.

"Al contemplar las responsabilidades que algún día asumirá como gobernador supremo, desea forjar un vínculo sólido y significativo con la Iglesia y su liderazgo, un vínculo que respete la tradición a la vez que conecte con el Reino Unido moderno, y que refleje su convicción de que las instituciones deben seguir siendo relevantes y estar unidas a las personas a las que sirven", añadió.

El príncipe comprende, según la fuente, la importancia del cargo que heredará y se compromete a desempeñarlo con "sinceridad, autenticidad y un claro sentido de propósito". EFE