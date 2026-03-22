El paraguayo Robert Morales sella el triunfo de Pumas sobre América

México, 21 mar (EFE).- El paraguayo Robert Morales anotó de penalti este sábado y dio el triunfo por la mínima a Pumas por 1-0 sobre América en la duodécima jornada del torneo Clausura mexicano.

Pumas ascendió al cuarto puesto de la clasificación y América yace en el octavo.

Pumas se acercó al gol en el primer tiempo con un remate del brasileño Junhino que devolvió el madero y con un remate de media distancia también inquietó el uruguayo Brian Rodríguez.

El guardameta Rodolfo Cota desmontó a Morales otro ataque de Pumas en el comienzo de la segunda parte.

Pumas se fue al ataque en el cierre. Sobre el final, el colombiano Cristian Borja cometió una falta en el área y provocó un penalti, que Morales cambió por gol.

Pumas suma 23 puntos, 7 menos que el líder Guadalajara, que hoy venció a Monterrey por 2-3.

El guardameta José 'Tala' Rangel le detuvo un penalti al montenegrino Uros Djurdevic en el minuto 98 y preservó la victoria.

Armando González, José Castillo y Bryan González convirtieron por las Chivas, en tanto Djurdevic y Ricardo Chávez descontaron por el cuadro de casa.

Guadalajara acumula 30 puntos, 3 más que Cruz Azul, que este viernes empató 1-1 en el estadio del Mazatlán.

El uruguayo Gabriel Fernández anotó de pierna zurda en el minuto 87, a pase del argentino José Paradela, con lo que los Azules rescataron un sufrido empate, luego de que el rival tomó ventaja con un gol del chileno Josué Valle.

Este domingo Santos Laguna recibirá a Puebla, Pachuca a Toluca y Juárez a Tigres.