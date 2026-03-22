Agencias

El papa dice que guerras como la de Oriente Medio son "un escándalo" para la humanidad

Guardar

Ciudad del Vaticano, 22 mar (EFE).- El papa León XIV ha denunciado que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es "un escándalo para la humanidad" y un agravio a Dios, avisó este domingo tras el rezo del Ángelus.

"Queridos hermanos y hermanas. Sigo con consternación la situación en Oriente Medio y en otras regiones del Mundo laceradas por la guerra y la violencia", dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico.

Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que "no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos".

"Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios", aseveró.

El pontífice concluyó su intervención del Ángelus con una llamada al diálogo "sincero" que ponga fin a los conflictos, en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó expresamente.

"Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana", terminó. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Los ucranianos tienen pocas esperanzas de paz con un diálogo estancado y ultimátums rusos

Infobae

Netanyahu dice que está "aplastando" a Irán y pide a otros países unirse a la ofensiva

Infobae

Fallecido un aficionado del Racing tras una discusión con un seguidor del Albacete

Un hombre perdió la vida en Santander tras recibir una herida en la cabeza durante una pelea ligada al ambiente futbolístico, las autoridades detuvieron a un sospechoso y abrieron una investigación para esclarecer el origen de la confrontación

Infobae

Al menos seis muertos al estrellarse un helicóptero militar qatarí por "un fallo técnico"

Autoridades de Qatar y Turquía han anunciado el fallecimiento de seis personas, entre ellas un oficial turco y dos empleados de una empresa armamentística, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a una persona desaparecida tras el siniestro

Al menos seis muertos al

El presidente de Adif comparece este martes en el Congreso por el accidente de Adamuz

Los principales grupos parlamentarios interpelarán a Luis Pedro Marco de la Peña sobre las medidas adoptadas tras la tragedia en Córdoba, el estado de las infraestructuras, las alertas previas y la gestión de fondos europeos para seguridad ferroviaria

El presidente de Adif comparece