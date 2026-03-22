El Gobierno de Perú desmiente los rumores del mal estado de salud del presidente Balcázar

Lima, 21 mar (EFE).- El Gobierno de Perú desmintió este sábado los rumores que circulan en redes sociales y en algunos medios locales sobre el mal estado de salud del presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, que tiene 83 años.

"Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación", indicó la cuenta oficial de Presidencia en redes sociales.

Agregó que el presidente interino se encuentra trabajando "con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial".

Ciertos medios locales y periodistas han compartido los últimos días que supuestas fuentes cercanas al Ejecutivo y al Congreso aseguran que Balcázar padeció una afección pulmonar y cardíaca por la que estuvo hospitalizado el año pasado.

Los rumores sostienen que además, el presidente interino está sufriendo el ritmo de la Presidencia y las constantes presiones que recibe por parte de las bancadas políticas que lo llevaron a la cabeza del gobierno el 18 de febrero, tras la destitución de su predecesor, el derechista José Jerí.

A menos de un mes de las elecciones generales, este lunes hubo cambios en el Ejecutivo, pues tras 21 días en el cargo, Balcázar decidió prescindir de la que era la primera ministra, Denisse Miralles, ya que supuestamente no iba a recibir el apoyo del Congreso en el voto de confianza que se iba a debatir este miércoles.

En su reemplazo nombró como primer ministro al extitular de Defensa, Luis Arroyo, y también hizo cambios de ministros en las carteras de Interior, Economía, Defensa, Educación y Mujer y Poblaciones Vulnerables. EFE