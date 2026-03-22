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El europeísta Golob gana las elecciones eslovenas por estrecho margen, según encuestas

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Zagreb, 22 mar (EFE).- El primer ministro europeísta Robert Golob ganó las elecciones legislativas de Eslovenia con el 29,9 % de los votos, según las encuestas a pie de urna, en unos comicios marcados por el escándalo de presunta injerencia de una empresa de espionaje israelí.

Por detrás se sitúa el 'trumpista' Janez Jansa con el 27,5 %, según el sondeo de la televisión pública RTVSLO, en una jornada de alta participación, con un 50,73 % hasta las 16.00 GMT, casi un 1,5 % por encima de los datos de 2022 a la misma hora, lo que apunta a la mayor afluencia a las urnas desde 1996.EFE

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