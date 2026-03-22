El Ejército israelí confirma el impacto de misiles iraníes en el centro del país

Redacción Internacional, 22 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo de que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas ni sobre el número de proyectiles que cayeron en tierra.

"Las fuerzas de búsqueda y rescate del Mando del Frente Interno se dirigen a las zonas de impacto en el centro de Israel. Se solicita al público que evite congregarse en estas áreas", señaló el organismo castrense en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram a las 07:26 hora local (05:26 GMT).

Unos minutos antes, las FDI identificaron el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí y pidieron a la población de las zonas afectadas que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones de las autoridades.

Este último ataque tiene lugar horas después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades sureñas de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear de Israel, y dejaran alrededor de 120 personas heridas de diversa consideración.

Las FDI también lanzaron este domingo de madrugada una nueva ola de ataques contra objetivos del régimen iraní "en el corazón de Teherán", aunque por ahora se desconocen detalles concretos sobre el alcance de dichas operaciones. EFE