Agencias

El Ejército investiga si la muerte de un hombre en el norte de Israel fue por fuego amigo

Guardar

Jerusalén, 22 mar (EFE).- El Ejército israelí investiga si la muerte este domingo de un hombre en el norte de Israel por un proyectil proveniente del Líbano respondió a fuego amigo y no a un disparo del grupo chií Hizbulá.

"Se está examinando la posibilidad de que el incidente involucrara disparos provenientes de soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dice el Ejército en un comunicado sobre el fallecimiento de un hombre que iba en un vehículo en la localidad israelí de Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, cuando fue alcanzado por un proyectil.

El comunicado añade que las FDI "están llevando a cabo una investigación exhaustiva, con la participación de todas las autoridades pertinentes, tras el ataque perpetrado esta mañana contra Misgav Am, en el que falleció un civil israelí".

"Las FDI expresan sus más sentidas condolencias a la familia en estos difíciles momentos. Las FDI mantienen contacto permanente con el 'kibutz', indica la nota.

De confirmarse que su fallecimiento se produjo por fuego israelí y descartarse que se debiera a un disparo de Hizbulá, ninguna persona habría muerto hasta el momento en Israel por el fuego del grupo chií, mientras que más de mil personas han fallecido en el Líbano por ataques de las tropas israelíes. EFE

Últimas Noticias

Ecuador recibe el equinoccio y año nuevo andino con música ancestral, danza y ritualidad

Infobae

Venezuela manifiesta su respaldo a Cuba frente al bloqueo estadounidense

Infobae

Rutte defiende la "crucial" ofensiva de EEUU contra Irán porque Trump "está haciendo un mundo más seguro"

El secretario general de la OTAN respalda la reciente acción militar de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, destacando que constituye una respuesta imprescindible ante el riesgo que representa la expansión tecnológica iraní, pese a las controversias internacionales

Rutte defiende la "crucial" ofensiva

Asraf Beno, irónico, en plena cuenta atrás para conocer la canción de la reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Mientras crecen las expectativas por el lanzamiento del próximo sencillo de Kiko Rivera, las reacciones en el entorno familiar no se hacen esperar, destacando las palabras irónicas de Asraf Beno en un momento clave para la familia

Asraf Beno, irónico, en plena

Iglesia católica mexicana aplaude aprobación de 'Día del Niño por Nacer' en Aguascalientes

Infobae