El buque ruso a la deriva en el Mediterráneo es "una bomba medioambiental", advierte ONG

Roma, 22 mar (EFE).- El buque metanero ruso a la deriva en aguas del Mediterráneo, cerca de Libia, tras sufrir presuntamente un ataque con drones, es "una bomba medioambiental", denunció este domingo la ONG Sea Watch, después de sobrevolar la embarcación.

"Es una bomba medioambiental y un enorme peligro para las personas que cruzan el Mediterráneo y que los Gobiernos hacen como que no ven", advirtió la ONG, en referencia a los inmigrantes que zarpan desde el norte de África con dirección a las costas europeas.

El buque 'Arctic Metagaz' se halla a la deriva en el Mediterráneo, abandonado por su tripulación, después de sufrir presuntamente un ataque con drones entre la isla italiana de Sicilia y Malta, según denunció el Gobierno ruso el pasado 4 de marzo.

En su interior alberga toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado.

Las autoridades italianas siguen de forma constante su situación pero por el momento no han constatado ningún tipo de fuga.

En los últimos días, las corrientes han arrastrado al buque hasta aguas internacionales cerca de Libia.

La Corporación Nacional de Petróleo de Libia ha contratado ya, en colaboración con la italiana ENI, los servicios de una "empresa internacional especializada" para atajar cualquier derrame o fuga del petrolero ruso con una carga de gas que pudiera producirse.

El 'Arctic Metagaz' es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde la UE, cinco países, entre ellos España, han advertido por carta del "riesgo grave e inminente" de un desastre ecológico mayor por la presencia de este buque en el mar. EFE

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