Édouard Philippe renueva alcaldía en Le Havre y mantiene viva su candidatura presidencial

París, 22 mar (EFE).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe se impuso en la segunda vuelta de las elecciones municipales de Le Havre este domingo, según las primeras estimaciones, con lo que mantiene viva su candidatura a las presidenciales de 2027.

"Hay razones para la esperanza cuando todos los de buena voluntad se unen para rechazar el extremismo", afirmó un sonriente Philippe en su primer discurso tras conocer las estimaciones que le proyectan seis años más como alcalde de Le Havre, y prometió a sus habitantes que no les decepcionará, al tiempo que dijo sentirse "honorado" por la confianza que sus vecinos depositan de nuevo en él.

Tras una segunda vuelta a tres bandas, la primera desde 1995 en Le Havre, Philippe han sido reelegido alcalde con el 47,71 % de los votos, frente al 41,17 % del comunista Jean Lecoq y el 11,12 % del candidato de la alianza de extrema derecha de la Unión de las derechas republicanas (UDR) y la Agrupación Nacional (RN), Franck Keller.

La participación electoral alcanzó el 53,72 % en la ciudad portuaria este domingo.

"Quiero decirles a los habitantes de Le Havre que los he escuchado y que no los defraudaré", manifestó Edouard Philippe a los vecinos de la localidad, que dirige desde 2010.

Philippe, de 55 años, es uno de los escasos políticos de talla que ha declarado públicamente su intención de presentarse a las presidenciales de 2027, a las que ya no podrá concurrir el presidente Emmanuel Macron tras dos mandatos en el cargo.

"Alejado de las encuestas y los comentarios parisinos, el pueblo de Le Havre ha manifestado su deseo de continuar la transformación de la ciudad. Han expresado su confianza en un equipo que siempre ha cumplido sus promesas. Han acogido con entusiasmo el proyecto que presentamos, cuyo objetivo es hacer de nuestro puerto y ciudad industrial un lugar más fuerte, más grande, más dinámico, más unido y más atractivo", declaró el ex primer ministro, sin mencionar sus ambiciones nacionales.

El ex primer ministro sí destacó que hay muchos "motivos para la esperanza" porque "la energía, la voluntad, la audacia, esta virtud tan francesa, siempre sonríe a aquellos que, vengan de donde vengan, siempre de buena voluntad, se levantan y vuelven a llevar consigo el orgullo de ser de Le Havre y el orgullo de ser franceses".

Ex primer ministro de Francia entre 2017 y 2020, Édouard Philippe se mantiene así, tras su triunfo de este domingo, como una de las figuras centristas más influyentes del país.

Nacido en Rouen en el 28 de noviembre de 1970, Philippe inició su carrera política en la derecha tradicional antes de fundar Horizontes para consolidar un espacio político propio dentro del entorno promacronista.

Durante su mandato como primer ministro bajo la presidencia de Macron, Philippe encabezó reformas económicas y laborales, gestionó la crisis de los 'chalecos amarillos' y coordinó la respuesta inicial del gobierno a la pandemia de 2020, en la que su estilo pragmático y su imagen de gestor serio le valieron reconocimiento entre sectores moderados. EFE