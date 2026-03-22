Delcy Rodríguez apela a la conciencia ciudadana para avanzar en plan de ahorro eléctrico

Caracas, 21 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, apeló este sábado a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de electricidad, luego de que el viernes se registrara una falla masiva del servicio en regiones del oeste del país.

"Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela", señaló la mandataria en una reunión con parte de su Gabinete, transmitido por el canal estatal VTV.

Ante esta situación, Rodríguez llamó a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica, en cuanto a la temperatura de los aires acondicionados y la desconexión de equipos eléctricos.

"Ya el ministerio (de Energía Eléctrica) sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía, porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país", añadió.

Igualmente, sostuvo que evaluó con el ministerio el despliegue de drones térmicos para poder evaluar las áreas de mayor ascenso de temperatura y se pueda trabajar para "mitigar los efectos de este calentamiento que está comenzando el día de hoy".

La presidenta encargada sostuvo que "con esfuerzo propio" se ha venido recuperando la capacidad de generación eléctrica pero "no es suficiente para la demanda y no es suficiente para el proceso de crecimiento económico".

Por eso, Rodríguez hizo un nuevo llamado a Estados Unidos para levantar las sanciones económicas que, aseguró, son parte de la crisis en este sector.

El viernes, los opositores venezolanos Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho denunciaron una falla eléctrica masiva en varios estados del oeste del país, por lo que llamaron de manera urgente a estabilizar el servicio y rescatar la infraestructura de este sector.

Hasta el momento, el Ministerio de Energía Eléctrica no ha ofrecido un reporte sobre esta falla y la mandataria tampoco hizo alusión a este hecho en su alocución.

La nación petrolera enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

El miércoles, Rodríguez designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución con la responsabilidad de "seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional".

El Parlamento -dominado por el chavismo- aprobó una reforma de Hidrocarburos, y actualmente debate una reforma de minería para abrir ambos sectores al capital extranjero y privado, y para esto es clave el fortalecimiento de la industria eléctrica, un servicio que ha tenido fallas masivas durante años; siendo el apagón nacional de marzo de 2019 una de las crisis más graves del sector. EFE

(video)