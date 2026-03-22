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David DeJulius (UCAM Murcia), elegido Mejor Jugador de la Jornada por segunda vez

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Madrid, 22 mar (EFE).- David DeJulius, base norteamericano del UCAM Murcia, ha sido elegido por segunda vez esta temporada y en su carrera en España Mejor Jugador (MVP) de la jornada tras romper el sábado sus topes de valoración (33) y puntos (35) en la victoria de su equipo en la pista del BAXI Manresa (86-90).

El director de juego del equipo murciano logró sus 35 puntos con 15/17 en tiros libres, 7/10 en lanzamientos de dos y 2/4 en triples, lo que supone su mejor marca anotadora en Liga Endesa y la tercera del club murciano en todo el siglo XXI. Únicamente Askia Booker (40 y 38 puntos respectivamente) mejoró esos números en lo que llevamos de milenio, destacó la ACB en su web.

Además, DeJulius repartió ante el equipo catalán dos asistencias, recuperó un balón y forzó diez faltas en los 28:32 minutos que estuvo en pista. EFE

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