Conservadores y socialdemócratas se disputan en las urnas la victoria en suroeste alemán

Berlín, 22 mar (EFE).- Unos tres millones de habitantes con derecho a voto en el estado federado alemán de Renania-Palatinado, en el suroeste, votan hoy el nuevo Parlamento regional, en una jornada que estará marcada por una ajustada carrera por el primer puesto entre el Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Cristianodemócrata (CDU), y por un previsible fuerte repunte de la ultraderecha.

En este estado federado gobierna desde 1991 un primer ministro del SPD. Desde julio de 2024 es Alexander Schweitzer, que aspira a mantenerse en el cargo.

Pero la CDU, que ha estado ligeramente por delante del SPD en las encuestas, espera volver a ocupar por primera vez en tres décadas y media la jefatura del Gobierno en la Cancillería en Maguncia durante los próximos cinco años.

Los sondeos del pasado día 19 conceden al partido del candidato conservador Gordon Schnieder un 29 % de intención de voto, seguido por el SPD (un 27 %), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 19 %, y Los Verdes con un 9 %.

Desde 2016 gobierna en Renania-Palatinado una coalición formada por SPD, Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), fuerza que corre el riesgo de quedarse fuera del parlamento regional, en el que se renovarán 101 escaños.

En las elecciones regionales de 2021, la SPD obtuvo el 35,7 % de los votos, la CDU el 27,7 %, Los Verdes el 9,3 % y la AfD el 8,3 %, con lo que la ultraderecha, a juzgar por el último sondeo, más que duplicaría su peso en el Parlamento regional en estos comicios.

También el FDP (5,5 %) y los Electores Libres (Freie Wähler) (5,4 %) lograron entrar en el Hemiciclo de Maguncia.

El avance de la AfD en estos comicios llevará seguramente a una situación en el parlamento regional en la que la única posibilidad de formar una mayoría de Gobierno será una alianza entre la CDU y el SPD.

Por ello, la principal incógnita es cuál de los dos partidos estará en el primer lugar y si el socialdemócrata Schweitzer podrá seguir como primer ministro o si será relevado por su rival cristianodemócrata Schnieder.

Tanto el SPD como la CDU descartan todo tipo de cooperación con la ultraderecha.

Los temas más importantes de la campaña electoral en el estado federado, conocido por su tradición vinícola (es hogar del 63 % de los viñedos de Alemania) y por ser sede de importantes empresas como el gigante químico BASF, fueron la política educativa, la infraestructura y la inmigración.

Los socialdemócratas defienden la igualdad educativa, la ampliación de guarderías y el crecimiento económico mediante innovación en una región en la que la industria representa alrededor del 25 % del valor añadido.

Los conservadores proponen, por su parte, un año preescolar obligatorio, mejoras en la educación y una reducción de la burocracia.

La AfD, cuyo cabeza de lista es Jan Bollinger, aboga por políticas migratorias restrictivas y más seguridad.

Las elecciones de este domingo son las segundas este año después de las de Baden-Württemberg, también en el suroeste, y antes de las de Sajonia-Anhalt y Mecklenburgo-Antepomerania, ambas regiones del este del país, y las de la ciudad estado de Berlín.

La CDU contaba con recuperar la jefatura de Gobierno en Baden-Württemberg -y a ello apuntaron las encuestas durante mucho tiempo-, pero al final tuvieron que cederle el primer lugar a Los Verdes. EFE

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