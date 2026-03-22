¿Cómo afronta el sur de Asia la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio?

Nueva Delhi, 22 mar (EFE).- Por el estrecho de Ormuz, ahora bloqueado por el conflicto en Oriente Medio, circula habitualmente un 20 % del crudo y el gas natural licuado mundiales, un volumen que se convierte en un 89 % cuando hablamos de Asia.

Este grifo vital ha desatado un efecto dominó sobre las naciones del sur de Asia, forzando a sus Gobiernos a desplegar a contrarreloj un arsenal de restricciones para salvar sus sistemas de suministro.

La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU ha alertado de que el crecimiento en las economías en desarrollo de la región podría desacelerarse hasta el 4,0 % en 2026, frente al 4,6 % registrado en 2025, un freno que amenaza con agravar la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad en todo el continente.

La India, el segundo mayor importador mundial de gas licuado de petróleo (GLP), atraviesa una crisis energética nacional grave al importar el 60 % de sus necesidades y depender del estrecho de Ormuz para el tránsito del 90 % de ese volumen.

El Ejecutivo ha impuesto un racionamiento que prioriza el suministro doméstico dejando de lado a la hostelería, mientras acelera a contrarreloj la expansión de la red de gas natural por tubería para reducir la dependencia en medio de la crisis.

La isla ha encarecido los combustibles un 35 % hasta rozar los niveles del colapso económico de 2022, viéndose forzada a recuperar el sistema de cuotas mediante códigos QR, a recortar la jornada laboral de los funcionarios para contener el gasto energético nacional y a instaurar un sistema de matrículas para repostar.

Esta crisis obedece a un "doble estrangulamiento" comercial en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo que suma hasta 49 días de viaje a los buques, un retraso letal para una nación con escaso almacenamiento y cuya única y obsoleta refinería apenas cubre el 40 % de la demanda nacional.

Pakistán ha registrado el mayor encarecimiento de combustibles de su historia con subidas de hasta el 20 % en los surtidores.

Para evitar el colapso de sus reservas, el Gobierno ha decretado un drástico paquete de ahorro que incluye la reducción inmediata de los límites de velocidad en todas las autopistas, el cierre de escuelas durante dos semanas y la instauración de una semana laboral de cuatro días para funcionarios, entre otras medidas.

El Gobierno de Bangladés ha retirado de forma fulminante la orden inicial de racionamiento de combustible que limitaba la venta a dos litros para motocicletas y diez para automóviles, optando por congelar los precios en los surtidores para no castigar más una inflación que ya supera el 9 %.

La compañía estatal de petróleo ha decidido asumir las pérdidas para no subir los precios, evitando así un estallido de malestar contra el nuevo Gobierno. Sin embargo, el país ya sufre cortes de luz debido a la falta de gas para sus centrales eléctricas.

Afganistán mantiene un flujo comercial estable con Irán, su principal socio energético, lo que ha permitido que las importaciones de gasolina, diésel y alimentos esenciales continúen entrando con relativa normalidad.

Aunque se han registrado ligeros aumentos en los precios de los carburantes, las autoridades talibanes aseguran que el impacto no es crítico para la población y que el volumen de suministros incluso ha superado niveles previos.

Para contener cualquier desestabilización, el Gobierno talibán ha lanzado una campaña nacional de control de precios y lucha contra el acaparamiento.

Sin salida al mar y dependiente de la India, Katmandú ha activado todas las alarmas y ultima ya restricciones al transporte público ante el riesgo de desabastecimiento. La parálisis regional amenaza con bloquear la movilidad básica en las zonas más remotas del país.

A la crisis energética se suma, según la ONU, el golpe a las remesas del Golfo, que sustentan a 6 de cada 10 hogares y suponen una cuarta parte del PIB. Con 1,7 millones de nepalíes trabajando en la zona del conflicto, el bloqueo corta tanto el combustible como el sustento financiero nacional. EFE