Agencias

Atlas y Querétaro en ceros

Guardar

Guadalajara (México), 21 mar (EFE).- Atlas y Querétaro sellaron un este sábado un encuentro sin goles que poco les cambia el panorama en la duodécima fecha del torneo Clausura mexicano.

Los Zorros del Atlas ocupan el sexto puesto con 18 puntos y Querétaro, con los 2 nuevos puntos que sede en casa, sufre en el penúltimo puesto con 8.

Más tarde Monterrey intentará salir de su mala racha ante el Guadalajara, del argentino Gabriel Milito, que necesita de la victoria para tomar el liderato.

Pumas, del costarricense Keylor Navas, recibirá al América en una de las rivalidades más enconadas del fútbol mexicano, y San Luis recibirá a León, en el que debuta el entrenador argentino Javier Gandolfi.

La duodécima fecha cerrará este domingo con tres juegos.

Pachuca chocará con Toluca, Tigres con Juárez y Santos Laguna, último de la clasificación, recibirá al Puebla. EFE

Últimas Noticias

El Gobierno de Perú desmiente los rumores del mal estado de salud del presidente Balcázar

Infobae

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana

Infobae

Araqchi asegura que Irán no aceptará un alto el fuego y pide "compensaciones" a EEUU por los daños infringidos

El titular de Exteriores iraní advierte que su país exige compensaciones por los ataques liderados por Washington y rechaza una tregua mientras persistan riesgos de repetición del conflicto, después de superar el millar de víctimas desde febrero

Araqchi asegura que Irán no

Activistas de México y EEUU refuerzan monitoreo de contaminación en playas de la frontera

Infobae

Arabia Saudí ordena salida del agregado militar y de otros 4 miembros de la embajada iraní

Infobae