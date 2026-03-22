Agencias

Asfura y Noem hablaron en Honduras de inversión, migración y seguridad

Guardar

Tegucigalpa, 22 mar (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, hablaron este domingo en Tegucigalpa de inversiones, migración y seguridad, informó el mandatario del país centroamericano.

Asfura dijo escuetamente a periodistas, tras el encuentro de una hora con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, que la reunión tuvo "muy buena receptividad en temas de inversión y seguridad para nuestro país".

Hablaron además de "una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante", subrayó. EFE

(foto)(video)

Últimas Noticias

Dueños presentan a sus mascotas a San Lázaro en Nicaragua para pedir por su salud

Infobae

Abinader prevé aumentos en tarifa eléctrica, transporte y alimentos por guerra en Irán

Infobae

Peña promueve el "potencial" de Paraguay en una reunión con empresarios en Brasil

Infobae

Mascherano, sobre Messi: "Sin él es imposible alcanzar nuestros objetivos"

Infobae

Policía de Ecuador captura a cabecilla de facción de Los Lobos por extorsión y sicariato

Infobae