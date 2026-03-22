Asfura y Noem hablaron en Honduras de inversión, migración y seguridad

Tegucigalpa, 22 mar (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, hablaron este domingo en Tegucigalpa de inversiones, migración y seguridad, informó el mandatario del país centroamericano.

Asfura dijo escuetamente a periodistas, tras el encuentro de una hora con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, que la reunión tuvo "muy buena receptividad en temas de inversión y seguridad para nuestro país".

Hablaron además de "una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante", subrayó. EFE

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