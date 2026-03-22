Arabia Saudí ordena salida del agregado militar y de otros 4 miembros de la embajada iraní

Redacción Internacional, 22 mar (EFE).- Arabia Saudí ordenó la expulsión del agregado militar y de otros cuatro empleados de la embajada iraní dentro de un plazo de 24 horas, debido a los "continuos" ataques del país persa contra su territorio, informaron este sábado fuentes oficiales.

"El Reino de Arabia Saudí ha notificado al agregado militar de la Embajada de la República Islámica de Irán en el Reino, al agregado militar adjunto y a tres miembros del personal de la misión que deben abandonar el país, declarándolos personas non gratas", declaró el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado.

Según Riad, los ataques iraníes constituyen una "violación flagrante" de todas las conversaciones internacionales pertinentes, de los principios de buena vecindad y de respeto a la soberanía de los Estados, al tiempo que contradicen los "principios de hermandad islámica y los valores y fundamentos de la fe islámica que la parte iraní invoca constantemente".

Las acciones de Teherán, en este contexto, solo conducirán a una "mayor escalada" y "tendrán consecuencias para las relaciones en el presente y en el futuro", señaló el mismo comunicado.

"El Reino también afirma que no dudará en adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses, conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", advirtió la Cancillería.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Arabia Saudí, al igual que otros países del Golfo, ha sido blanco de centenares de ataques con misiles y drones iraníes, la gran mayoría de los cuales han sido interceptados por sus sistemas de defensa. EFE