Almeyda: "Hemos hecho un partido muy malo; el responsable soy yo"

Sevilla, 21 mar (EFE).- El técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, afirmó tras la derrota en casa ante el Valencia (0-2) que su equipo hizo "un partido muy malo" y asumió que "el responsable" es él, al tiempo que indicó que no le teme a una posible destitución.

"Los goles vienen de errores, de pérdidas de marcas, desde un lateral mal defendido, y ante eso no hay una estrategia que se pueda hacer", admitió Almeyda, quien cumplió frente al Valencia su quinto y último partido de sanción tras su expulsión en el disputado contra el Alavés, tras habérsele rebajado dos del castigo inicial impuesto por el Comité de Disciplina.

Preguntado por si teme el descenso del Sevilla, contestó: "Miedo a la muerte, ni tampoco; esto se trata de afrontarlo, de meter el pecho, y saber que estamos en un lote en el que están todos parejos" en la lucha por la permanencia en Primera División.

Cuestionado por si cree que peligra su puesto, el técnico argentino fue aún más contundente: "si la solución es que yo me vaya, no hay problema", aseveró.

Sobre lal derrota ante un rival directo como el Valencia, reconoció que ha sido "un golpe grande, no salió nada", y que el adversario se encontró "con dos goles por errores propios" en "un partido muy malo" de su equipo, por lo que asumió la responsabilidad y añadió que "lo de hoy fue para el olvido".

"En los dos últimos dos partidos se vio a un equipo con poca lucha, con mucho miedo a equivocarse. Sus dos goles vienen por dos errores muy claros. Con falta de claridad es difícil que las cosas salgan", abundó Almeyda.

Explicó que cambió antes del descanso al defensa César Azpilicueta por molestias físicas y señaló que no le teme a un posible despido. "Está dentro de las posibilidades. Y si es necesario para que esto mejore, ya lo saben. Hay muchos días para analizar muchas cosas. Estoy vivo, que es importante. El trabajo hoy ha sido malo", admitió.

Almeyda también precisó sobre la suplencia del carrilero Joaquín Martínez 'Oso' que él es quien debe tomar las decisiones y que el jugador "estaba con fiebre", por lo que "sabía que no podía comenzar el partido".