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Alemania ordena la salida temporal de sus diplomáticos en Níger por violencia yihadista

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Niamey, 22 mar (EFE).- Alemania ha ordenado la salida temporal de su personal diplomático en Níger por problemas de seguridad en el país africano, castigado por la violencia yihadista, confirmaron a EFE fuentes próximas a la representación alemana.

Esta suspensión de actividades afecta incluso a las ONG humanitarias alemanas, según las mismas fuentes.

Dado que no es posible prestar asistencia consular en Niamey, la capital de Níger, Alemania ha recomendado a los ciudadanos que contacten con la embajada en el vecino Burkina Faso.

Berlín se suma así a la decisión adoptada en enero por Washington, que ordenó la salida de su personal diplomático de Níger tras un ataque al aeropuerto de la capital perpetrado por el Estado Islámico.

La violencia yihadista ha aumentado en Níger tras el golpe de Estado militar de 2023, con una intensa actividad del Estado Islámico y grupos próximos a Al Qaeda. .

Níger figura entre los cinco países más castigados por el terrorismo en el mundo, según el último informe del ránking global de terrorismo. EFE

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