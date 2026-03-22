1-0. Mario Hermoso mantiene al Roma en la pelea 'Champions'

Roma, 22 mar (EFE).- El Roma volvió a meterse este domingo en la pelea por la cuarta plaza con una victoria por la mínima ante el Lecce (1-0), sustentada en una jugada individual del español Mario Hermoso, asistente del galo Robinio Vaz para sellar los tres puntos.

Después de la eliminación de Liga Europa ante el Bolonia, el Roma estaba obligado a ganar para reengancharse a la pelea por la cuarta plaza, sabedor ya del empate de la 'Juve' ante el Sassuolo. El Como 1907 ostenta el puesto directo a Liga de Campeones, pero está a solo tres puntos.

Ganó por la mínima en su feudo el combinado de Gian Piero Gasperini pese a su superioridad. Pudo ser más amplia la ventaja, pero el fuera de juego de Pellegrini en la primera mitad privó a la 'Loba' de irse mandando al descanso.

Al final lo que lo decidió todo fue una gran jugada de Mario Hermoso, central zurdo en la línea de tres, fijo para Gasperini y hombre del partido además por sus acciones defensivas para mantener el resultado.

Una incorporación suya por banda, con una pared con el neerlandés Donyell Malen acabó con el español en línea de fondo. Lejos de precipitarse, recortó a su par para tener un centro cómodo. Lo colocó al segundo palo, perfecto para el remate de cabeza de Robinio Vaz, goleador por vez primera con la camiseta del Roma.

La victoria mantiene al Roma aún sexto, pero con 4 puntos de ventaja sobre el Atalanta, que amenaza su presencia en Europa la próxima campaña; y, sobre todo, empatado con la 'Juve' a 54 puntos y a solo tres unidades del Como 1907, que ocupa la cuarta plaza.

El Lecce, equipo que entrena Eusebio Di Francesco, exentrenador del Roma, se mantiene en zona de descenso.