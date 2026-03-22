Agencias

1-0. Araujo da los tres puntos a un Barcelona que sobrevive al empuje final del Rayo

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Barcelona, 22 mar (EFE).- Un gol del uruguayo Ronald Araujo a la salida de un córner en el minuto 23 dio este domingo los tres puntos a un Barcelona que fue de más a menos y sobrevivió al empuje final del Rayo Vallecano (1-0) en el Spotify Camp Nou.

El charrúa rompió las tablas en su regreso a la titularidad en un partido de Liga desde que se apartó de la dinámica del cuadro azulgrana por problemas de salud mental y el Barcelona pudo ampliar la ventaja en una primera parte en la que tuvo muchas ocasiones.

Al no cerrar el partido, el Rayo Vallecano rondó el empate en los últimos minutos y obligó a Joan Garcia a salvar los muebles de un líder que aumenta a siete puntos su ventaja al frente de la tabla, a la espera de lo que suceda en el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

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